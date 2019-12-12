在大陸設據點的台資租賃業今年前三季總獲利近70億元（69.8億元），較去年同期65億元（65.11億元）約成長7％，其中表現最突出公司依然是中租控股旗下的仲利國際及仲津國際，其他26家公司今年前3季營運表現大不同。

雖然在大陸的台資租賃業總獲利續成長，看似台資租賃業未受到中美貿易戰及大陸景氣趨緩的影響，但事實上，有一半以上的台資租賃公司前三季的獲利較去年同期下滑，台資租賃業獲利成長是幾家營運佳公司撐起。

根據股市觀測站的資料顯示，今年前三季，28家台資租賃業中有5家是虧損，去年同期只有3家虧損；至於今年獲利在1億元以上的家數為6家也較去年同期少了一家。所以，今年較去年 同期成長的家數只有13家，另有15家是衰退的。 在台資租賃業中，中租控股旗下兩家公司─ 仲利國際及仲津國際等兩家今年前3季獲利高達61億元已占全體獲利的85％，遙遙領先其他公司，此外，裕隆汽車集團旗下的裕融國際及王道銀行集團的台駿國際也都有13％～30％成長。

值得留意至於在中美貿易戰以及大陸景氣趨緩之際，有些公司逆勢冒出。租賃業者表示，今年因大陸汽車市場嚴重衰退以致汽車金融租賃公司相對經營狀況不佳，獲利也跟著減少。至於從事回租業務，因主動開發客戶且最近大陸資金緊縮企業廠商需求殷切，反而利差較大這些公司今年獲利反而成長，如仲立國際(中租控股)、台駿國際(王道銀行)、台新租賃以及 國旺國際(國票金控)、合庫國際和陽信資融今年前3季均有成長。另台駿國際從2015年起至今累積盈餘已達7億2千萬元，股東權益報酬率是各台資租賃業中最高。

租賃業者進一步指出，在大陸深耕數年的台資租賃公司已大致了解大陸市場生態，如能自行培訓業務人員、審查專才、甄選行業、區隔市場者，只要不做同業競爭，即可以走出自己的路，未來仍具發展潛力，未來前景仍有可為的，畢竟大陸市場還是比台灣大很多！

在大陸經濟趨緩及中美貿易戰下，台駿國際獲利可以持續成長的原因，王道銀行表示，因應大陸經濟趨緩以及中美貿易局勢不明的狀況，台駿今年更專注於開發內需市場。此外，台駿在風險控管上採用更加嚴謹的策略，慎選客戶產業，以維持較好的資產品質，再加上內部營運效率的提升，因此獲利能持續維持成長。

(工商 )