總統蔡英文日前南下雲林視察花生收購狀況，驚呼地方合作社用怎會用紙廠倉庫來堆放花生，而翻開過去這間紙廠的紀錄，可發現該處棄置多年，且曾被不肖業者偷倒大量廢棄物，前年更發生過大火，不禁讓人對花生的食品安全感到擔憂。

長期關注農業與食品安全的臉書粉專「韋恩的食農生活」昨天發文指出，依照雲林縣堆放花生的方法，根本不合乎食品良好衛生規範準則（GHP），其中第一章第六條有關倉儲之規定，「倉庫內物品應分類貯放於棧板、貨架上或採取其他有效措施，不得直接放置地面，並保持整潔及良好通風。」但就日前蔡英文視察的照片來看，數千包的花生就這樣直接堆放在地上，明顯有衛生疑慮。

雲林精緻農業合作社理事主席張信富表示，這些收購花生將製作成花生油，目前光是紙廠倉庫就堆放了1萬2千包，以每包60台斤來計算總共約432公噸，之所以存放在紙廠倉庫是因這波收購來的太突然，一時之間找不到這麼多倉庫，才會先借放在此，預計3天就會將全數花生運到製油工廠存放，該處也較合乎安全標準。

日前蔡總統視察的紙廠倉庫，曾是屬於萬有紙廠所有，曾是國內最大單一抄紙廠，根據去年媒體報導，該處曾堆放3、40年廢棄物，前年發生過大火，今年8月萬有紙廠進行拆除作業時，一座巨大煤倉倒塌還引發周邊地區劇烈震動，造成當地居民一時恐慌。

環保署廢管處指出，過去曾發現不少非法棄置廢棄物的案例，不僅造成環境汙染，若有液體有害廢棄物流出，恐會造成該處土壤汙染，依照廢棄物清理法，業者推放廢棄物須向主管機關提出申報，並透過合法的廢棄物運送跟清除機構進行處理，才能確保環境安全。

(中時 )