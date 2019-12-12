今年6月10日晚間阿羅哈客運一輛從台北站開往高雄站的大客車，載行經國道一號彰化路段時，因郭姓司機精神不濟，閉眼長達10多秒，導致車輛不穩失控衝向外側路肩，隨即翻落邊坡。（資料照）

阿羅哈客運大客車車體嚴重扭曲變形。（資料照）

阿羅哈彰化翻車重大事故，共造成3死13人輕重傷。（資料照）

阿羅哈客運33歲司機郭明德今年6月6月10日晚間近十點，駕駛從台北發車開往高雄的大客車，行經國道一號南下205公里處彰化縣秀水鄉路段，因精神不濟翻落國道邊坡，造成自己連同車上15名乘客3死13傷重大事故，彰化地檢署近日偵結，認定司機前一晚下班後因私人事務熬夜導致精神不濟，將他依過失致死罪起訴。

檢警調查，郭男案發當天中午12時從高雄站發車、晚間6時許抵達台北站，休息1小時後，晚間7時許再由台北站發車要開回高雄站，沿國道一號南下，途經林口站、新竹站載客，經彰化路段時，因疲勞駕駛導致車輛失控衝向外側路肩隨即翻落邊坡。

事故造成車體嚴重扭曲變形，郭男與12名乘客受困、3人甩出車外，55歲江建民、59歲沈漢鳴和64歲吳瑞仁3人因傷重送醫仍不治。當時彰化警、消與醫療院所立即啟動大量傷患機制，在深夜全力搶救受傷乘客；郭男則由國道警方戒護就醫後，隔天凌晨被帶回問訊，因郭男坦承過失，訊後檢方以過失致死罪嫌諭知郭男以20萬元交保候傳。

檢方在起訴書中指出，郭男前一天晚間11點多下班後處理私務，直到10凌晨4時許才返家休息，精神不濟。乘客指證事故發生前，多數都在睡覺，但有人已發現司機有行車不穩情形，甚至多次從中線車道偏移到外側。檢方勘驗車內監視器也發現事故發生前，郭男多次閉上雙眼，最後一次長達10多秒，車輛隨即失控。

檢方調查郭男排班情形，確認依《汽車運輸業管理規則》第19條之2規定，經1次修滿45分鐘，後續可再駕車4小時，因此車禍發生當時並未違規、超過每日合計10小時駕車上限；而郭男連續上班7日，也未逾勞動部公告放寬後的規定的9日，但須向主管機關報備，阿羅哈未報備部分，已由主管機關裁罰。

檢方在起訴書指出，郭男與阿羅阿客運公司已陸續與沈男、吳男家屬達成和解，江男家屬部分尚未和解，郭男事故當時即已向在場處理警員，坦承自己就是肇事者，符合自首條件，因此建請法官減輕其刑。

(中時 )