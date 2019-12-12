北市聯醫遭爆做假帳，超領5500萬健保費，台北市長柯文哲12日表示，事實的真相是白做工不報帳，結果你看看報紙的標題，什麼台北市立聯合醫院作假帳，「我看一看就覺得，後面是那個楊蕙如又在帶風向？」

聯醫為規避門診減量規定，申報3.2萬件診察費為0元，再向健保署申請醫療費用，經健保署查證，已追扣約5500萬元。

柯文哲今指出，其實這也是另外一個問題，台灣人口老化，表面上我們總人口沒有增加，但因為人口老化，老人醫療費用比較高，從過去到未來幾年，醫療費用會大幅上漲，除非醫療體系改變，可是政府在為了選票的考量，一定不會增加健保費，也不去增加部分負擔百分比。

他說，可是醫療費用在上升，醫療準備金不夠，那怎麼辦，就開始限制門診人口成長，所有醫院都一樣，不可能掛一個招牌說不准入內、限掛號，怎麼辦？門診量減不下來，減不下來怎麼辦？可是健保就會要求門診人數不能上升，所以就變成不報帳。

話峰一轉，柯文哲強調，事實的真相是我們白做工不報帳，結果報紙的標題，什麼台北市立聯合醫院作假帳，他看一看就覺得，後面是那個楊蕙如又在帶風向。

柯文哲說，白做工不報帳，結果標題變作假帳，這差太多了吧，其實健保問題，目前健保制度不改變，健保也是很快就破產了。

(中時 )