(12)日訂定發布「機車汰舊換新補助辦法」，自109年1月1日起，補助對象涵括96年6月30日前出廠的燃油機車（含二行程與四行程）也擴大到七期燃油機車，最高可補助新台幣5000元。

環保署108年12月12日訂定發布「機車汰舊換新補助辦法」，積極鼓勵民眾汰換老舊機車，減少造成的空氣污染，為鼓勵民眾儘早將機車汰舊換新，本補助辦法將採分年度調降，109年推動最高補助5,000元，110年起最高補助3,000元，輕型及小型輕型電動機車補助1000元。

民眾於換購符合七期排放標準的機車或電動二輪車後，可委託車輛製造廠或銷售商，向汰換機車車籍所在地的環保局提出相關補助申請。

環保署表示，國內許多車廠積極響應環保，投入創新生產電動二輪車，亦生產符合最新機車排放七期標準的燃油機車，供民眾選擇，不僅減少空氣污染，還可享有較高金額補助，環保又省錢。

目前國內3大機車製造廠陸續推出15款七期燃油機車，三陽工業股份有限公司推出7款；光陽工業股份有限公司推出8款；山葉機車工業股份有限公司仍積極規劃中，不久將來便會推出。

環保署空保處處長蔡孟裕表示，全台符合汰換標準機車約320萬輛，加速改善空氣品質，汰舊補助對象擴大至四行程一至四期的燃油機車，希望透過補助方式將二行程機車儘速汰換。

「機車汰舊換新補助辦法」補助辦法將於109年1月1日實行，補助年度將以購車發票日期來認定，根據 「機車汰舊換新補助辦法 」第5條規定，申請109年度補助者，應於110年1月10日前提出申請；而申請110年度補助者，應於111年1月10日前提出申請，逾期將不再受理補助申請。

(中時 )