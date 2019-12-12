綠媒民調顯示韓國瑜與蔡英文的支持度差距逾37％，不過國民黨昨天彙整各縣市評估，目前韓領先蔡10幾萬票。韓競辦總發言人王淺秋上午表示，韓國瑜講過很多遍，民調數據冷冰冰，人民民心熱呼呼的，而且也喊韓粉接到電話就說「唯一支持蔡英文」，因此「本來還以為民調差距會更大」，但我們內部仍深具信心，至於黨內評估與當初喊出投票策略的差距本來就不大，因此內部充滿信心可邁向勝選。

至於民調差距愈來愈大，是否擔心難以拉抬各地立委聲勢？王淺秋說，地方聲勢從來不是依賴民調維生，民調差距大在預期中，因為民調有誤差、甚至作假的可能太高，因此韓支持者已不直接面對民調的調查，所以民調與地方選情必須脫鉤看待。至於選情部分，在隊伍重新整軍後，整個競選團隊會再輪流到各地跑透透，把各地支持度、人氣，以及選情熱度都拉回來。

有關不看民調，要用什麼評估選情？她說，在上次封關之前，內部作的民調差距本來就一直不大，現在的差距是用政策思考的角度去作民調，所以相信差距不大，而且所謂的「調查」應該是包括內部評佑、地方派系經營結果、跑地方後的經驗法則判斷，不一定是從後來的虛的數字來作判斷。

對於民調的不表態率攀升，以及如何用政策來評估選情？王淺秋說，其實從一開始就發現隱性選民增加，尤其韓的支持者，隱性選民非常高，不表態的選民也包含很多未決定的選民，因此要爭取他們看到韓國瑜的政策與希望，把我們的論述說清楚；另要檢視目前政府的施政是否符合人民期待，同時說明韓陣營的政策不論經濟、能源、教育等，都用簡單明瞭的方式讓民眾了解。

王淺秋說，至於民調數字，國民黨中央本來就會持續做不同的民調，只是現在針對不同議題，例如空汙或政見滿意度等角度來推估政策支持度，並不是針對單一候選人，而是希望在政策裡了解民眾需要，也幫助團隊推動政策。

(中時 )