國民黨議員獻花給副議長陸淑美，並為高市府團隊打氣。（柯宗緯攝）

高雄市議會第3屆第2次定期大會今（12）日閉幕，議會殿堂亂成一片，藍綠又上演互槓、嗆聲場面。民進黨眾多議員趁副議長陸淑美致詞時，衝到主席台前高舉「韓國瑜對不起高雄人！」黑白字卡及布條「光復高雄，重返榮耀」，國民黨議員們則以人數優勢，疾聲高喊「高雄加油」蓋過的聲音。

民進黨議員邱俊憲、鄭孟汝、康裕成、簡煥宗、高閔琳、黃文益、何權峰、李柏毅等人與時代力量黃捷，高舉「韓國瑜對不起高雄人！」字牌，以及罷韓口號「光復高雄，重返榮耀」，並吶喊「落跑市長，逃避議會」。

國民黨議員們則以人數優勢，擠到民進黨議員前方，10多人一字排開，舉手吶喊「高雄加油」，並獻花給副議長陸淑美，也向辛苦的高雄市政團隊打氣、加油。

陸淑美在台上做結語時提到，本會期完成109年度1465億元地方總預算案，市府提案109件，報告事項47件，決議案1件及本會法規案3件，認為109年度將會是高雄最具突破性的1年，預算規模也是最大。

陸淑美也感慨說，很不幸這次會期發生霸占主席台事件，造成部分同仁受傷，民主社會意見分期多元，議員問政監督也有不同訴求與策略，希望大家能互相尊重，議會畢竟是立法機關，希望日後在議事殿堂都能更理性問政。

陸淑美也提到，明年大選影響中華民國未來至關重要，呼籲全國民眾、市民選賢與能，選出帶領國家進步向前的總統，以及在中央為高雄發生的立法委員，這次有5位優秀議員參選立委，預祝高票當選。語末也祝韓國瑜當選總統。

國民黨議員散會時，高喊「韓國瑜，凍蒜」，邱俊憲也不滿，陸淑美在主席台上喊韓國瑜當選，「這是高雄市議會的共識嗎？高雄市議會變成國民黨議會嗎？踐踏民主、國民黨丟臉！」。國民黨議員則緩頰，散會當然可以喊啦。

(中時 )