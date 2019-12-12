燦星旅（2719）今年營運狀況持續低迷、未見起色，對此陸續縮編實體據點、通報資遣員工，並辦理減資彌補累計虧損。而公司昨日公告經營高層異動，由林技典接任董事長職務，今日開低後直摔跌停價5.92元，在觀光股中表現最疲弱。

燦星旅受國人旅遊消費趨勢轉向自由行，衝擊以團客為主的營運模式，營運自2015年第三季起陷入虧損窘境。公司對此陸續縮編實體據點、通報資遣員工。據官網揭露，燦星旅目前實體門市僅剩23處，較先前的49處大減。

燦星旅昨日公告，大股東燦星網通改派法人代表，由原任的何宗原改派林技典，董事長職務亦由林技典即日起接任。對此，燦星旅企業部經理兼發言人陳宏勝表示，此次異動為法人董事改派，經營權並未改變。目前門市調整、裁員等均已告一段落。

受認列閉店損失、資遣人事費用影響，燦星旅2019年第三季稅後虧損0.34億元、每股虧損1.87元。累計前三季合併營收降至14.78億元新低，年減22.17％，稅後虧損0.68億元、每股虧損3.74元，較去年同期虧損0.62億元、每股虧損3.39元擴大。

為改善財務結構，燦星旅辦理減資約49.33％彌補虧損，將實收資本額自3.6億元降至1.82億元，每股淨值自4.06元提升至8.02元，於10月21日恢復交易。不過，由於營運仍處虧損，截至第三季每股淨值再降至6.15元，目前仍維持預收款券方式交易。

(時報資訊)