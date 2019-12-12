單雙色射出成型專業機構件廠-新至陞(3679)因越南廠營運上軌道，且資訊產品開始出貨，帶動公司第3季毛利率回升26.31%，單季每股盈餘為3.04元，由於資訊產品出貨穩定成長，新至陞第4季毛利率不錯，本業獲利有機會優於第3季，明年第1季在客戶新產品推出下，可望淡季不淡，新至陞亦樂觀看待明年，如無意外，明年業績將優於今年。

新至陞今天舉辦法人說明會，說明明年度營運展望，新至陞為專業模具設計及塑膠射出廠，過去以耳機、遊戲機等機構件消費性產品為主，近幾年朝NB相關機構件、車用產品等高毛利產品發展，目前產品佈局及越南河內新廠效益已顯現，帶動公司業績自第3季展現強勁成長力道。

隨著越南廠營運上軌道，且資訊產品開始出貨，新至陞第3季合併毛利率回升到26.31%，年增4.65個百分點，營業淨利為1.61億元，加上業外挹注，單季稅後盈餘為1.89億元，每股盈餘為3.04元，累計前3季稅後盈餘為2.32億元，每股淨損為3.73元。

就各產品別來看，今年第3季NB機構件資訊產品佔比為36%，消費型產品佔比17%，防水、防摔手機機殼等通訊產品約佔8%，車用產品占營收比重為10%，模具約8%，視屏(安控、NB鏡頭及辦公室視訊)設備及POS刷卡機及醫療相關產品約佔21%。

新至陞表示，今年前3季合併營收因受到中美貿易戰干擾，市場需求保守，使營收較去年同期減少，但第3季為電子業旺季，資訊產品出貨動能強，且新至陞越南廠營運逐步優化，使第3季合併毛利率高達26%以上，為近二年來表現最好的一季。

新至陞11月合併營收為4.4億元，年成長4.65%，從客戶訂單來看，新至陞第4季合併營收及本業獲利有機會優於第3季。

在越南河內廠區部分，新至陞表示，公司於2008年領先同業於越南河內設廠，有足夠實力因應中美貿易戰下客戶的轉單需求，越南廠明年度成長將有期待性。

此外，新至陞也增設水性噴塗製程，使新至陞綠色生產技術優於同業，公司也將爭取到更多客戶產品訂單，明年第1季因NB客戶推出新品，拉貨動能高，可望淡季不淡，樂觀看待明年營運，如無意外，明年業績會比今年好。

(時報資訊)