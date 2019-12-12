行政院長蘇貞昌上午聽取2020總統、立委選舉專案報告，蘇揆提醒中選會，去年發生的錯誤不准再犯也不能再犯，例如有人在投票時已經進行開票，這是無法容忍的錯誤；另外蘇揆也要求，針對犯罪行為、境外勢力及資金干擾，必需痛加打擊。

行政院會上午聽取中選會、內政部、法務部報告「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選務工作、治安維護、查察賄選及防制暴力工作報告。行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇揆要求中選會，，民主得來不易，選舉得來不易，希望選舉可以順利完成，去年發生的錯誤是嚴重的錯誤，不准再犯也不能再犯，例如有人在投票時已經進行開票，這是無法容忍的錯誤。

中選會主委李進勇說，針對去年選務缺失中選會痛定思痛，對於大排長龍問題，中選會已採分流措施，降低每個投開票所人數、增設投開票所、及圈票遮屏，1200人以下者4個圈票處，1200~1500人5個圈票處，1500人以上6個圈票處。若人多者將採雙動線，領票開始就分成兩組進行。

蘇揆並指示內政部、法務部，對於犯罪行為、境外勢力及資金干擾，行政院立場就是痛加打擊；因為選舉就是要選賢與能，要選出好人，不能讓作票、買票騙票的人得逞，所以行政團隊執行公權力的時候，一定要戒慎恐懼守護得來不易的民主。

蘇揆也裁示，目前檢警調廉等機關全力投入在查察賄選及防制暴力工作上，特別是在阻絕境外資金方面，掃蕩地下通匯專案查緝匯兌總額已超過1千億元，查獲地下賭盤1千7百多件，賭資近5千萬元，也破獲不少幫派組織犯罪案件，但在查察賄選部分，查獲件數卻遠比蒐報到的情資數低許多。賄選、地下賭盤與境外資金，都是嚴重影響選舉公平性的重要因素，各查察機關應持續無時限、無上限及無底限，偵辦到底。

(中時 )