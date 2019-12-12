「台灣的社會，一旦發生問題，大家還是會來問金管會為什麼把關不利！」金管會主委顧立雄12日首度表示，在開放銀行（Open Banking）第二階段，傾向比照英國、澳洲，對可運用金融消費者的相關交易資訊的第三方服務業者（TSP），建立合格名單或篩選標準，進行適度的管理。

Open Banking即是全球目前的趨勢，金融機構將相關資訊釋放出來，讓各界自由運用，新創業者也可運用這些訊息，提供消費者比價、更便利的金融服務，台灣已進入第一階段，即由財金公司建立Open API（開放應用程式界面）的共通平台，將金融機構的公開資訊，如牌告利率等都放置上去，第二階段則是將消費者交易資訊，如貸款情況、投保情況等資訊，要開放出來。

台灣何時進入第二階段？顧立雄表示，金管會內部有設定期程，但仍要等銀行公會等相關配套，同時第二階段到底要採香港、新加坡模式，即由銀行自主開放，自己選擇合作的TSP業者，但一旦出問題，就是由銀行負全責；另一種是英國與澳洲模式，英國是由競爭及市場管理局（CMA）強制要求九大銀行釋出資訊，但合作的TSP業者採註冊制，建立有80家業者的合格名單，由銀行從名單中去挑選合作對象，TSP業者不負責金流，若是金流出問題是由銀行負責，若資訊外洩則要看從哪一端出問題。

澳洲則是立法，強制銀行揭露，2020年2月即會上路，澳洲也打算挑出12家TSP業者，亦即政府也會對TSP業者適度的挑選與管理，顧立雄表示，金管會將密切觀察英國及澳洲執行的情況。

也就是說金管會其實比較傾向英澳模式，顧立雄坦言，台灣的社會即便金管會說讓銀行要負責，但一旦發生問題，大家還是會來問金管會「為何把關不利」，所以金管會不可能放手不管，目前顧立雄心中傾向要建立TSP 業者合格名單，亦或至少要建立銀行篩選TSP業者的標準，讓銀行遵循。

圖說：金管會主委顧立雄坦言台灣社會一旦出問題，各界都會要金管會負責，因此金管會什麼都要事先預防與管理。

(工商 )