渣打集團最新估測，2020年台灣GDP成長率可達2.2％，2019年全年GDP成長預估值2.4％，自7月估測的2.1％明顯上調，整體經濟表現優於多數亞洲經濟體，甚至連續兩年冠居四小龍之首。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財（Tony Phoo）今（12）日表示，由於中美貿易爭端仍未見真正平息，加上今年第三季GDP幾乎到3％，基期已非常高，所以2.2％的初估值較為保守，保留上修的空間，若是明年下半年的全球氛圍偏向更為改善的方向，且民間投資動能也維持今年的熱度，渣打集團肯定會再上調。

渣打銀行全球首席經濟學家馬德威（David Mann）也說，「台灣經濟發展到目前情勢，是亞洲地區很有趣的案例」，今年上半年間雖然知道有台商回流、供應鏈重置等現象，但經濟研究團隊大部份的思維都被中美貿易戰綁住，以為對台灣經濟會有很嚴重的衝擊，現在來看，實際狀況剛好相反。

符銘財指出，2019年前11個月，台灣企業承諾海外回流資金規模已達新台幣6,970億，其中有2千億已經落實匯回。近來更有許多科技PC大廠宣布擴大在台產能的計畫，作為供應鏈移轉的布局，並緩和中美貿易緊張的風險與衝擊。

(工商 )