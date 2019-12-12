藝人高以翔先前因心臟問題猝死，今早又出現北市刑大警官疑因心肌梗塞，上班途中倒地後不治的憾事。醫師表示，心肌梗塞發生前，多會出現胸悶、胸痛的情況，老年人及糖尿病患則多以喘來表現，當務之急就是就醫。

心臟疾病是國人第2大死因，僅次於癌症。根據衛福部統計，去年共有2萬1569人因心臟問題死亡，其中1萬2566人為男性、9003人為女性。在日夜溫差大的季節，亦可能促使心肌梗塞發生。

新光醫院心臟內科主治醫師王子林表示，心肌梗塞的高危險群包括高血壓、高膽固醇及高血脂、糖尿病、抽菸、有家族史者等。心肌梗塞發生前，多會出現胸悶、胸痛的警訊，但在感覺不敏銳的老年人、糖尿病患身上，則可能因喘、吃不下飯等不典型的症狀來表現。

許多人認為，胸悶、胸痛發生時，只需要服用舌下片即可解決，但王子林表示，這是錯誤概念。心血管阻塞時，當務之急便是就醫，以免因延誤治療，產生生命危險。

若需避免心肌梗塞發生，王子林提醒民眾，平常就應將三高控制好，並維持良好的作息，若有抽菸習慣，也應儘速戒菸，以免在突然的壓力、冷熱變化、暴怒下，發生心肌梗塞。若民眾對心血管狀況仍不放心，可在諮詢醫師後，進行CTA、核子醫學檢查。

(中時 )