盧秀燕說，今年活動特擴大地點，從火車站一路延伸到綠川、柳川都進行耶誕燈飾佈置，讓耶誕活動更歡樂。（陳世宗攝）

「2019台中耶誕夢想世界」即日起至明年1月1日在台中火車站前廣場及綠、柳川展出，市議員江肇國等人12日在市政總質詢時詢問以迪士尼為主題，是否與中區歷史較不協調？真能為中區帶來人潮嗎？市長盧秀燕說，市府在柳川舉辦耶誕活動，希望辦得更好、更盛大。

台中市議會12日進行市政總質詢，市議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、李天生、何敏誠、邱素真、曾朝榮針對市府於台中舊火車站、綠柳川舉辦的2019耶誕城夢想世界提出質詢；質疑活動相關廣告、文宣都沒有提到在地店家、商圈及星級飯店，市府似乎忘了行銷地方觀光。

盧秀燕表示，前市長林佳龍對綠、柳川整治相當用心，過去柳川也曾放置水中耶誕樹；市府延續在柳川舉辦耶誕活動，而且希望辦得更好、更盛大，耶誕起源本就是西方節慶，耶誕的歡樂氛圍與迪士尼精神非常搭，「很match!」

盧秀燕說，台中是因鐵路而誕生的城市，今年活動特別擴大地點，從火車站一路延伸到綠川、柳川都進行耶誕燈飾佈置，見證台中鐵路高架化與綠柳川成功整治成果，讓耶誕活動更歡樂。

針對江肇國關心耶誕點燈活動並沒有在地文化連結性。新聞局長黃國瑋指出，基隆黃色小鴨、台北白晝之夜、新北寶可夢抓寶等活動，是借用其國際知名度吸引人潮、增加商機；台中耶誕結合迪士尼，的確運用台中在地特殊的城市景觀兩者融合，首週末即突破5萬參觀人次，成功吸引人潮到中區。

(中時 )