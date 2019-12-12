受惠於資金效應及自住買盤，即使持續有陸美貿易戰等外部因素的干擾，今年台北市的房市表現仍然逆勢增長，交易量創下近4年來新高，展望金鼠年，台北市不動產仲介經紀業公會理事長黃文雄表示，就政濟情勢分析，明年台北市不動產成交量預期會較今年微増2至3％，價格則持平。過去曾擠身三黃一劉大咖投資客的他指出，現在「沒有投資機會」！

台北市不動產仲介公會公關主委張欣民指出，明年市場上看不到「新的變數」，目前主要須留心觀察的是陸美貿易戰後續發展。

根據台北市地政局前11個月建物買賣移轉件數推估，台北市2019年全年建物買賣移轉件數約27,403件，與2018年全年26,832件比較，年增率2.12％，跟其他5都一樣，都是2016年以來持續第3年正成長，只是台北市今年在6都當中成長幅度最小，敬陪末座。

黃文雄表示，今年全球幾乎都籠罩在中美貿易大戰等外部因素的干擾之下，但台灣卻意外的成為受惠國，大台商紛紛歸來，還挾帶著數千億資金；香港反送中抗爭，更帶來港人購屋需求，加上內部有股市「萬一」的財富效應，以及長期低利的環境，自住及置產型買家紛紛出籠，整體房市表現都比去年好，6都全都是呈正成長之勢，台北市年增率在六都敬陪末座，主要還是房價偏高的關係。

黃文雄指出，今年台北市房市呈現出三大特色，其一是真豪宅表現不如預期，再者，店面產品成過街老鼠，三是辦公樓成搶手貨。

根據內政部實價登錄截至10月份的資料顯示，台北市億元以上的真豪宅成交戶數只有126戶，全年成交可能不及200戶，將是近五年來最少的一年，跟市場的預期有頗大落差。事實上，很多回流台商都有購買億元豪宅的實力，只是這些人也都是精打細算之人，還在等最適當的價位才會出手。

另店面產品成過街老鼠，自從東區店面出現大量空置之後，很多知名商圈也都出現店面產品乏人問津的情形，在電商及百貨大賣場夾擊之下，店面產品幾乎成了過街老鼠，人人喊打。不過只要是租金或是售價有適時回落，精華地段的黃金店面還是不會寂寞。實體店面還是有它存在的價值，不會全然的被取代或是消失。

跟店面產品成鮮明對比的是辦公樓，豬年可說是商辦大翻身的一年，也是商仲業者大豐收的一年，目前台北市高級商辦幾乎快到了一位難求的地步。在六都當中，台北市國際化的程度最高，在陸美貿易大戰之下，大台商回流不只找廠房，更要找好門面的商辦大樓，加上跨國科技業、新創產業也紛紛展開全球佈局，台北市相對低廉的辦公成本以及高素質的人力，就成為這些外資企業落腳的最佳選擇，短期在五年內，台北市辦公樓都會是市場搶手貨，連帶地讓商辦公有地的標售也成熱門標的。

(中時 )