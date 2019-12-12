Bango hit the half court shot...



And started a eurostep train 😂 pic.twitter.com/duysFpyqYp — Milwaukee Bucks (@Bucks) December 12, 2019

本季衛冕年度MVP希望濃厚的「字母哥」阿提托康波，12日雖因左大腿痠痛缺陣(其實只是輪休)，公鹿仍靠布雷索、米德頓攜手轟下53分，最後以127比112輕取作客的鵜鶘，勇奪16連勝，22勝3敗穩居東區老大，字母哥也賺到喘息空間。

儘管少了阿提托康波坐鎮，公鹿仍在首節靠著米德頓、布雷索兩人攜手攻下20分，打完首節取得35比20領先，來到次節更把領先差距擴大到20分以上，簡直擺明就算沒有字母哥，公鹿仍有足夠戰力在自家主場延續連勝不止氣勢。

來到下半場，鵜鶘雖然靠著雷迪克、英格拉姆及哈勒戴火力逐漸追上，卻始終沒辦法把落後差距縮小到個位數，打到最後2分多鐘，鵜鶘追到還差12分，公鹿隨即換上米德頓穩住戰局，眼見大局底定，鵜鶘也乾脆換下主力宣告放棄。

布雷索最後攻下全隊最高29分，米德頓也有24分進帳，取代阿提托康波先發位置的伊耶索瓦，貢獻18分、9籃板，喬治希爾替補拿13分；苦吞10連敗的鵜鶘，則以雷迪克31分最高，英格拉姆25分、10籃板，哈勒戴21分、6助攻。

(中時 )