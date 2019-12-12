傅崐萁掃街拜票，呼籲確保韓國瑜、傅崐萁選情，扭轉花蓮人命運。（王志偉攝）

花蓮泛藍分裂，民調顯示，無黨籍傅崐萁跟民進黨蕭美琴拉鋸，國民黨黃啟嘉卻是殿後，若「棄黃保傅」，傅則勝出。傅崐萁今表示，他與蕭美琴選情纏鬥中，「選情告急」。傅崐萁喊話「守住東部唯一一席立委」，至於是否「棄保」？傅相信鄉親能認清，誰可為東部開創新局，扭轉花蓮人命運。

TVBS最新民調，無黨籍立委候選人傅崐萁有29.6％支持度，尋求連任民進黨蕭美琴以27.8％支持度居次，國民黨黃啟嘉則以16.8％則排第三，其中傅、蕭雙方差距極小；傅崐萁今早召開記者會表示，「和蕭美琴選情纏鬥中」，他也說「我們的情況非常告急！」尤其東部基宜花東藍軍選情都處弱勢，「東部花蓮這席立委相當重要」。

傅崐萁說，民調數字很多，國內重大電視台及相關知名公司的民調，最近情況都顯現出一個共同問題，就是蕭美琴和傅崐萁現在的民調，已經面臨全面纏鬥，當務之急就是呼籲選民團結一致，下架鴨霸蔡政府，絕對不能讓民進黨再一次國會過半。

民調也顯示，若「棄黃保傅」，傅崐萁的支持度將提升為42.5％，大勝蕭美琴的支持度31.4％，雙方差距為11.1％，黃啟嘉支持度則剩5.2％。有沒可能出現「棄保」？傅崐萁表示，相信鄉親一定能夠明瞭地方整個發展跟需求，選出真正有能力做事情並扭轉花蓮命運的人，現在是非常關鍵的時刻，相信大家會有明智的選擇。

針對媒體公布民調結果，蕭美琴今早在玉里表示，一開始就知道是場硬仗，不會太在意民調，覺得自己全力以赴就好，如果可以扭轉原先花蓮藍綠就大落差，拼盡努力，相信天道酬勤，地道酬善。

黃啟嘉指，民調有被刻意操作，自己內部也做過民調都沒低於20％的支持度，相信這個民調是「政治操作」，強調操作棄保民調有意圖使人不當選風險，不排除採取法律途徑。

(中時 )