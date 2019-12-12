遠航票務暫停 北市勞動局：未接獲大量解雇通報 13:182019/12/12 中時 張立勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠航票務暫停，北市勞動局未接獲大量解雇通報。（資料照，遠航提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠航票務全部暫停，外傳遠航將暫停營業，北市勞動局就業安全科長施貞夙12日表示，未接獲遠航有大量資遣通報，另勞動局會視下午民航局說明情況，再進一步了解。 (中時 ) #遠航 #勞動 #大量 #票務 #北市 #停航 #勞動局 #民航局 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇航空進入第5階段審查 近期可望核准營運 13:422019/12/08 生活 班機取消太多 遠航遭重罰200萬元 16:002019/12/08 生活 小港機場航廈 擬花384億元重建 15:282019/12/09 生活 不當勞動裁決過了一年 幸福球場14名桿弟至今仍未復職 18:252019/12/09 生活 星宇航空獲許可證 最快2周後就能訂位賣票 14:532019/12/10 財經 過年離島第二波加班機 民航局：17日開賣 19:082019/12/11 生活 獨》遠航傳停航！民航局上午要華信、立榮接手航線 12:202019/12/12 生活 遠航票務系統全停傳收攤 民航局下午記者會 12:392019/12/12 生活 遠航傳暫停票務系統 金門民眾剉咧等 13:092019/12/12 生活 獨》遠航將停航 民航局內部簡訊曝光 13:072019/12/12 生活 生活熱門新聞 獨》遠航傳停航！民航局上午要華信、立榮接手航線 - 生活 沒人吃得完！好市多最恐怖食物 網友：沒有覺悟不要買 - 生活 好市多哈根達斯秒殺！她拆封後傻眼 - 生活 2020年星座運勢出爐！這2星座有破財危機 - 生活 獨》遠航將停航 民航局內部簡訊曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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