截圖自蔡英文line社群

蔡英文競選連任辦公室提供

總統大選進入倒數最後30天， 蔡英文總統的LINE今天推出「小英陪你賴一下」的貼圖， 蔡英文呼籲大家當她的「英眼部隊」，一起為台灣投票，為小英報票。讓年輕朋友能夠更參與公共政策的過程。

2020總統大選將至， 蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄指出，小英總統與賴清德院長搭檔參選連任，英德合體要「贏得勝利！」特別推出新款貼圖「小英陪你賴一下」向大家賀喜。這次貼圖共有24款，除了加入副總統候選人賴清德外，小英總統兩隻愛貓蔡想想、蔡阿才，以及三隻愛犬Bunny、Bella、Maru，五位毛小孩都是這波貼圖的元素。

這波貼圖首次曝光，其中「作夥行」、「新年快樂」貼圖，是小英總統與賴清德合體向大家加油打氣，要讓民眾在催票投票的返鄉之餘，能用貼圖相互道賀新年。「賴你囉！」為賴清德特別設計，取「賴」與「line」的諧音，讓他卸下平常嚴肅樣子，增加與民眾的互動，五位毛小孩的加入也讓「貓派」、「狗派」一次滿足。

他說，不同於之前兩版的貼圖「小英的日常」與「小英語錄」的手繪風格，這次用真人像的面目呈現，Q版的小英總統更可愛、更萌了！沒有搶到「1450辣英粉」和「2020台灣要贏應援組」的朋友們別灰心，這款貼圖永遠不會缺貨！

蔡英文今天也在小英發言人「一起吃早餐」直播節目中宣布貼圖中午起上架，她說，這是第一次推出的小英真人版貼圖，「把我和清德以及我的毛小孩畫得非常活潑有趣」，邀大家快下載「一起LINE來LINE去」。

民進黨不分區立委候選人林楚茵說，她最喜歡其中的「我撐」，阮昭雄則是最愛「作夥行」這款，他歡迎各位辣台派踴躍購買，並強調這款貼圖內容幾乎在LINE裡的溝通回應都用的到。

蔡英文也邀請大家當她的英眼部隊，她說，擔任報票的志工，也是年輕朋友能夠更參與公共政策的過程。並笑稱她的三隻愛犬「應該多做一點事情」，從今天開始每天下午兩點到四點會在競選總部一樓和大家見面。之前試營運時已經有很多民眾和狗狗拍照，「大家有空可以來看三寶狗」。

(中時 )