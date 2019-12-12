“Almost overnight, we have awakened to the reality that ‘while America slept’ the Chinese Communist Party has emerged as an immediate and growing threat to our prosperity, our freedoms, and our security. pic.twitter.com/ZHXUdAfA0E — Marco Rubio (@marcorubio) December 10, 2019

台灣2020總統大選近期成為美國國會參眾兩院議員關注話題，隨著美中關係因貿易衝突僵持不下，香港問題刺激美中外交齟齬，台灣的大選因此更受關注。分析人士認為，中國大陸因素包括目前香港的局勢是這次台灣選戰中的一大關鍵。但參議院外交委員會成員魯比奧(Marco Rubio)則強調，無論台灣下一屆領導人是誰，美國都會繼續與台灣合作。

《美國之音》報導，台灣總統大選進入最後倒數一個月，根據多家民調結果顯示，尋求連任的蔡英文持續以兩位數的差距領先國民黨總統候選人韓國瑜。參議院外交委員會成員魯比奧在國會山接受美國之音採訪時強調，無論台灣下一屆領導人是誰，美國都會繼續與台灣合作。「台灣是民主體制，將會產生出民主選舉產生的領導人，美國將會和任何當選者合作」，他說：「我認為美台關係很堅實，也相信會持續堅實下去。

參議院外交委員會主席里施(Jim Risch)也表示，美台關係密切良好，已經穩定很多年了，與其他國家關係或許有好有壞，但美國和台灣的關係真的很好。

美國眾議員約霍(Ted Yoho)說，「有人問過我，我們為什麼這麼強有力地支持台灣？我說，有很多原因。美台關係正走在正確的軌道上，人們接下來還會從美國國會聽到強有力的訊息。」不過約霍沒有具體說明是什麼樣的做法。

約霍指出，美台在70年代的時候就有協議，向台灣出售用於自衛的軍事設備，「其次，他們是西方式的民主。他們跟我們相信同樣的事情，有同樣的信仰。而且他們對世界做出了很多的貢獻，不管是醫藥還是技術。」他說，「我們會跟他們站在一起，因為他們是一個生存在險惡環境中的民主政體，即將到來的台灣總統選舉是對中國大陸態度的一次公投。」他強調，他的發言僅代表他個人，但他相信這也反應了國會中大多數成員，甚至大多數美國人的想法。

分析人士認為，中國大陸的因素包括目前香港的局勢是這次台灣選戰中的一大關鍵。

眾議院外交委員會成員佩里(Scott Perry)表示，面對中共近來在兩岸問題和處理香港民主抗爭的態度上強硬的態度，美台關係現在至關重要。希望能選出一位總統能對抗大陸影響力，並強化與美國的關係，並且瞭解這是攸關台灣人民和自由的大事。

不過，佩里也說，台灣的選舉結果完全取決於台灣人民的意願。

(中時電子報)