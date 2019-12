不少人都期待能夠在所謂的「幸福企業」中工作!如果你也有此夢想,且更有走出台灣、站在世界舞台的大夢,快來看看Glassdoor最新公布的全美2020年最理想工作企業(Best Place to Work)Top 100榜單。今年榜單的亮點之一就是,過往幾年在榜單上名列前茅的科技公司在今年不約而同排名都下滑,所獲得的員工評價不如以往。

企業評估網站Glassdoor在週二公佈了2020年Best Place to Work排行榜,Facebook、Google等矽谷知名科技巨頭不再因為良好津貼以及員工福利名列前茅,反倒被雲端計算軟體公司HubSpot搶走冠軍席次。貝恩諮詢公司(Bain & Company)以及電子簽名新創公司DocuSign則分別獲得第二、第三位的名次。貝恩諮詢公司(Bain & Company)以往也都是榜單上位居前面的知名公司,以今年的冠軍與季軍來看,顯示出新創企業小而美、發展迅速且團隊氣氛活絡的文化,正受到就業者的歡迎。

若專注觀看知名科技巨頭在本次榜單中的表現,很明顯比過去更為下滑。Facebook在過去10年間有三次被評為最理想工作場所,但是在2020年的榜單中,Facebook僅獲得第23名的位置,是Facebook自2011年第一次登上榜單榜首後最差的成機,而2019年榜單中,Facebook是位居第17位。這兩年都呈現下滑的趨勢,不難看出因為隱私議題爆發以來,Facebook是內憂外患兼具。

Google則是在2015年曾被評為最理想工作場所,且在過去8年間都名列前十位,今年則是剛好跌出前10,名列第11位。而蘋果則是從去年的71位,下滑到第84位。另一個科技巨頭亞馬遜(Amazon.com)的工作環境則是向來不受外界認可,且經常爆發醜聞,這已經是亞馬遜連續第12年錯過該榜單。而微軟則是逆勢上升,是大型科技公司中唯一表現提升的,排名從第34位上升到第21位。

其餘知名的科技相關企業,名列榜單中的還有:Linkedin(第12位)、nVIDIA(第20位)、Salesforce(第34位)、VMware(第36位)、Adobe(第39位)、Slack(第69位),晶片廠英特爾則排名吊車位,名列第100位。

Glassdoor的Best Places to Work排行榜主要是從員工的評論而來。透過他們專屬的演算法,根據員工評論的數量、內容與一致性來進行排名,此外還有匿名的線上公司也加入協助調查。2020 Best Place to Work排行榜的統計時間是2018年10月23日~2019年10月21日。

(中時電子報)