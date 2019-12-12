印度最近多起女子被輪暴焚燒棄屍案引起外界關注，連男子也不能倖免。一名孟買男子近日被輪暴，且涉案的4名男子是利用被害人在Instagram張貼的照片定位後找到被害人。

據今日印度（India Today）11日報導，孟買警方指出，一名22歲男子8日遭到4名男子綁架，並在移動的車輛中輪暴他3個小時，之後把被害人丟棄路邊。警方表示，已根據印度刑法第377條非自然性行為罪責立案，且逮捕4名嫌犯，其中一名嫌犯未成年，被送往兒童管教所。

根據偵辦此案的孟買警察局VB Nagar分局警官波寇（Madhuri Pokle）透露，這4名嫌犯曾在社群軟體Instagram追蹤被害人，並發現被害人8日在孟買中部一間餐廳上傳自拍照後，使用餐廳的詳細訊息來鎖定這名被害人的位置。

波寇說，當4名嫌犯抵達餐廳後，和被害人搭訕，並稱他們是被害人在Instagram的忠實粉絲，還邀請被害人一起去騎自行車，當被害人與4名嫌犯騎自行車約20分鐘後，抵達孟買機場附近一間飯店，4名嫌犯強迫被害人搭上一輛車，駛離後在車上輪暴他。被害人被輪暴3個小時後，於9日凌晨被丟棄在馬路旁，被害人打電話向父母求救，父母偕被害人報案，當天稍晚，警方把4名嫌犯逮捕到案。

波寇說，全案正在調查中，警方也正在等候醫院的報告。

(中時電子報)