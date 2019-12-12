電信業拚戰今(12)日雙12檔期，台灣大(3045)、遠傳(4904)等紛紛祭出資費優惠，一路搶啖雙12、聖誕節一路到跨年的申辦潮，盼在2019年底衝出一波商機。

台灣大網路門市今日宣布，從即日起，一路從雙12、耶誕到跨年，搭配量販家樂福與藥妝屈臣氏等兩大通路，祭出前所未有、為期20天的「年終發紅包」活動，只要申辦指定專案，單辦門號或搭配手機、家電自由選，月租最低滿300元就送300元的家樂福或屈臣氏現金禮券，最高將送出2400元，同時還享日韓機票、手機、家電0元的超級優惠。

除此之外，台灣大更加碼「單辦門號」雙12單日限定優惠，原申辦月付399指定方案，享上網20GB吃超飽、額外加贈網內通話免費和市話免費30分鐘，以及年終發紅包活動的300元禮券外，雙12當天申辦再享加碼送2100元禮券，讓禮券總額高達2400元的現金禮券，折抵計算相當於只要月付299就能上網吃超飽。

遠傳在雙12檔期同樣也祭出超值方案，於網路門市申辦399元資費方案，無論是攜碼或是新申辦，原20GB的數據傳輸量，綁約24個月，限時加碼12GB，根據各機構統計國人4G平均數據使用量約25GB計算，加碼後的每月數據傳輸量達32GB，等於吃飽後又多了近三成的「空間」。

(時報資訊)