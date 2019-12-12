亞洲金融科技資產管理公司安誼金融，今（12）日正式上線「可追溯應付賬款（Traceable Accounts Payable，簡稱TAP）平台，運用區塊鏈科技的電子支付系統，把企業應收賬款轉化為賒銷、融資等金融商品。

安誼金融聯合創辦人及首席投資總裁林彥君表示，站在資產管理業者的立場，一直為投資人在市場找尋「可管控」的投資標的，並確切事先理解投資報酬率，這些流程都需要科技技術的協助。

林彥君指出，TAP協助企業領導者解決了一個關鍵痛點：市場上普遍缺乏有序、可靠，和透明的方式來協助供應鏈內的中小企業獲取所需的營運資金。

經由8個月的系統開發，瑞安集團是第一個運用TAP平台的核心企業，把瑞安中國的建築供應鏈，利用區塊鏈技術記錄商品和服務的轉移，提供瑞安深層供應鏈裡中小企業可供驗證的帳款流轉記錄，協助所有中小企業，無論其規模，皆能獲取融資。

林彥君進一步指出，TAP另外一個對等重要的功能是為融資資金提供者，如銀行甚或貸款投資者開拓更多融資收入來源，藉由可驗證與無法竄改的交易記錄，掌握應付帳款流轉情況，資金能夠透過TAP獲得以核心大型企業的信用風險卻獲取中小企業融資收益的管道。

(工商 )