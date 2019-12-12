親民黨發言人于美人12日召開例行記者會，回應媒體提問時事。對於國民黨總統參選人韓國瑜，日前喊出「唯一支持蔡英文」口號，似乎民調上沒有奏效，只有1％多的民眾有反應。于美人認為，民進黨的媒體壟斷太嚴重了，將向NCC抗議。

于美人表示，這是第一次有這種所謂的「蓋民調」的選舉，所以會反映出怎樣真實的民意，還在觀察中。但是站在親民黨的立場，提出非常非常嚴重的一個抗議，我們已經擬好一份這個抗議信，要遞交NCC，因為在這次大選裡面，民進黨的媒體壟斷太嚴重了，幾乎不成比例的在電視上的報導。

于美人說，尤其是網路上，因為楊蕙如的網軍事件引起很多討論，在網軍部分，在野黨相對的是弱勢。另外，在電視媒體、電視新聞頻道上面來講，親民黨也被打壓的非常、非常嚴重，完全不成比例。這次大選有三組候選人，可是執政黨，在這個媒體壟斷上面讓人覺得非常、非常的不可思議。「我們要提出嚴正的抗議。我們已經在擬信函了，這兩天就會遞交NCC」。

至於台灣維新希望宋主席在對反送中的議題上，能有更明確的表示。于美人指出，宋主席已交待要做一個呼籲，也就是作為一個執政黨，本來就應該接受在野黨的監督，所以不管是任何一個電視台要求做辯論，親民黨通通簽字了。

于美人說，而執政黨在用各種技術性，或者是意氣用事的方式在拖延這個事情，感覺今年他們不會參加任何的電視辯論。我們在這邊要提出非常嚴重的一個聲明，「身為執政黨你必須接受在野黨的監督」，宋主席非常願意跟蔡英文小姐辯論，尤其針對兩岸的問題，「你一定要出來跟人民說清楚！」。

于美人強調，尤其是在執政黨的副總統參選人，自稱所謂的務實的台獨工作者，所以將來他又有可能接任民進黨2024之後的選舉。民進黨必須告訴我們，要把台灣帶向什麼樣的方向，所以這個是你要交代清楚的。

于美人重申，「我再講一次，宋主席說，電視辯論不可避免，不可以用任何技術、意氣用事的拖延，只要辯論的地點在地球，宋楚瑜先生奉陪到底，而且一定要有個電視辯論，對選民才是一個認真負責的態度」。

(工商 )