台中市65歲以上老年人口約有35萬多人，預估罹患失智症人口超過2萬8千人，台中市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤、謝明源12日聯合質詢時要求市府落實長照2.0照護，積極推動失智照護服務資源，讓老人家可以在社區、家裡得到照顧。

邱素貞表示，台中市65歲以上長者，超過35萬人，根據統計，截至今年8月止，台中市提出長期照顧服務需求的活動案量共有2萬6325案，落實推動長期照顧2.0讓老人家可以在社區、家裡得到照顧刻不容緩。她關心目前長照服務據點數量夠嗎？服務用的到嗎？

邱素貞指出，邁向高齡化的社會，失智症人口也隨之增加，根據國際失智症協會（ADI）資料推估，全世界每年新增1千萬名失智症患者，且以每3秒新增1人的速度成長。

台灣失智症協會估計，目前台灣有超過28萬失智人口，亦即在台灣每100人中即有一位是失智者。至於台中市失智人口大約有2萬8千人，約占總人口的1成，希望相關單位儘速提出具體規劃措施。

衛生局長曾梓展表示，市府積極推動失智照護服務資源佈建，目前已佈建8處共照中心、24處失智據點，並設有2家失智團體家屋、43家日照中心及4處家庭照顧者支持服務據點，提供失智症家庭更全面的照護服務。

社會局長彭懷真說，推動社區照顧關懷據點邁入第14年，截至今年9月底，已成立388處據點，預計年底前達400處，目前170處據點更加值辦理C級巷弄長照站服務，提供長者關懷訪視、諮詢及轉介、餐飲服務、健康促進及預防延緩失能照護方案，以建立初級預防照顧網絡。

市府衛生局提醒，長照2.0將50歲以上失智者納為服務對象，民眾如發現家人出現疑似失智症狀，可洽失智共同照護中心進行免費篩檢，及早接受照護服務，除可延緩失智症惡化，也減輕家屬照顧負擔。

(中時 )