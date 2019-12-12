埔心羅厝天主堂光雕秀，往年都吸引上萬人次前來朝聖。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

埔心羅厝天主堂光雕秀，往年都吸引上萬人次前來朝聖。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣埔心鄉擁有百年歷史的羅厝天主教堂，將在21日舉辦「2019年埔心鄉客嚐冬蔬-漫遊農村產業巡禮暨多元文化展演」百年光雕系列活動，結合農村踩街報佳音、小農市集、社區農特展等多樣活動，不僅用創意包裝在地古蹟，也能活絡在地農村經濟，也再次點亮埔心羅厝天主堂。

連續舉辦三年的羅厝天主堂3D光雕秀，透過百萬專業投影設備，將精心設計的動畫，投射在教堂外牆，呈現在民眾眼前，每年吸引上萬人次朝聖，去年因羅厝路拓寬工程而停辦，讓不少民眾大失所望，因此今年公所加倍努力投入光雕秀與系列活動的規劃。

埔心鄉長張乘瑜表示，耶誕節前夕埔心準備一連串的耶誕相關活動，除了光雕秀以外， 14日埔心演藝廳有「與釦子叔叔共度聖誕節」的演出，21日還有台灣彩虹愛家生命教育協會展演「彩虹耶誕音樂劇」，並搭配在地農特產市集及手作泡菜DIＹ體驗，希望讓民眾除了文藝活動的體驗，還能享受埔心優質的農特產品。

張乘瑜說，為了民眾的安全與紓解交通壅塞，活動期間在天主堂前羅厝路(文化路口至文昌東路口)、羅永路(羅厝路至四湳路口)自下午３點就會封閉管制，而羅厝路鎮天宮備有約300汽車停車位並提供接駁專車，呼籲民眾多加利用也盡量避開封閉路段。

(中時 )