美國聯準會（Fed）暗示2020年利率不動，激勵股匯市啟動一波行情，國際美元應聲走弱，主要亞幣勁揚，台股攻克11,800之上，新台幣飆漲至30.3元價位，中午暫收30.344元，強升1.61角，台北外匯經紀公司成交量略擴大至8.89億美元。

外匯交易員指出，Fed利率決策會議如預期未再進一步降息，更暗示明年可能也續凍，會議結論一出，外資加大匯入力道，台股大漲逾150點，出口商年底拋匯需求的恐慌性賣壓跟著出籠，新台幣一飛衝天，30.5元防線徹底潰散，連闖30.5元及30.4元兩關，盤中一度衝抵30.315元，「如果尾盤又能回到30.5元，那真的就神了」。

外匯交易員認為，如果不是部份外資陸續啟動年終假期模式，操作相對偏保守，已經壓抑一個半月的情緒一定會大爆發，新台幣恐怕會過三關失守30.3元。接下來就看15日美國對大陸輸美商品加關稅的結果如何，及中美貿易簽訂協議的情勢變化，若消息均偏正向，年後全部外資歸隊，新台幣不排除續向30元大關挺進。

(工商 )