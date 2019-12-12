立委曾銘宗12日在財委會中質詢金管會的金融科技政策目標為何？金管會主委顧立雄指出有三大目標，一是讓金融業商業模式創新、普及性更高，二、純網銀發展也是讓金融服務普及性提高，三是要建置普惠金融指標。

顧立雄指出，目前正在建置普惠金融指標，要考慮金融科技發展是否反而讓金融服務不可及性更高，舉例來說，行動APP發展如火如荼，但卻沒考慮到視障者的使用便利性，沒有照顧到金融服務的可及性。

針對普惠金融指標，金管會綜合計畫處長林志吉補充，至少有三項，一、可及性，讓每個族群都可以接觸到金融服務、二、實用性，不只有分支機構，而是大家都會來用，加強深度與使用頻率、三是品質，給客戶的商品是否為不需要、有誤解爭議。

曾銘宗還出考題，要顧立雄舉出近幾年全球主要金融科技發展趨勢，顧立雄指出，就Fintech100大來看，智能理財、支付發展是大宗，進一步到保險是用區塊鏈技術、小額信貸都有在發展中。

曾銘宗認為，至少有四大趨勢：一、無現金社會慢慢來臨、二、區塊鏈大量運用、三、機器人與人工智慧、大數據的大量使用、四、生物辨識趨勢。

(工商 )