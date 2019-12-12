2020年總統大選兩岸議題成主戰場，從香港「反送中」抗爭不曾間斷，再加上「一國兩制」的變調論，讓台灣有的年青人產生「亡國感」，站在敏感的兩岸議題上，除了兩大黨各有立場外，新黨黨主席郁慕明也一再強調支持「一國兩制」，面對這高度爭議性話題，中時電子報規劃「慕明而來之薪火相傳」之二，由年青人主動挑起論戰，精彩過招請收看12日相關節目內容。

新黨黨主席郁慕明VS青年論壇，跨世代論戰「一國兩制」和反送中。

對蔡英文總統目前兩岸政策的態度，有學生認為外界有兩極化反應，郁慕明則分析，蔡英文的想法決定其做法，但他認為應該要為下一代多考慮，如果要對下一代好，就一定在和平安定的環境下發展，那就不應該去主動挑釁對岸，台灣這塊土地才能夠維持目前的平穩。

郁慕明則以歷史緃觀來說明台灣的一國兩制和香港的完全不同。

也有青年挑戰新黨支持「一國兩制」的主張，同學提出香港反送中是台灣年輕人非常關注的事，因為看到中國大陸對香港的限制，也未履給香港的自主權，擔心台灣會變成下一個香港。對此高度敏感議題，郁慕明則以歷史緃觀來說明為何支持「一國兩制」，因為從歷史的真實面相來分析，可清楚理解台灣的一國兩制和香港的完全不同。

郁慕明強調，香港是從英國談判回歸中華人共和國，但對台灣來講，蔣經國時代是中華民國在台灣，李登輝是中華民國是台灣，在憲法上來看，中國大陸的憲法和中華民國的憲法都包含大陸和台灣，只是對外誰代表這個中國。他也進一步拉回歷史事實面，在1971年前中華民國在聯合國代表中國，但後來變成中華人民共和國代表中國，所以台灣在國際上主不主張兩國，不是我們自已能決定，而是要看國際上的事實層面來看會承認誰。

從反送中到一國兩制，年青人和郁慕明有精彩世代交鋒對話，究竟誰有亡國感？一國兩制和反送中對台灣人產生什麼樣的影響？中華民國在國際上真正的定位又是什麼？且看中時電子報「慕明而來之薪火相傳」12日的第二集內容。

(中時電子報)