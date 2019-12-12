台灣第一名模林志玲日前風光嫁給日本天團「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA，近日傳出AKIRA將首度來台過農曆年，一起出席台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》歌唱表演，成為一大驚喜。不只日本天團，韓國新人團體AB6IX也將登台，由選秀節目《Produce 101》出身的他們，高人氣也將嗨翻除夕夜。
「台灣女婿」AKIRA和隊員們一起登台表演過農曆年，據《鏡週刊》報導，傳出EXILE放浪兄弟將是《2020超級巨星紅白藝能大賞》的來賓中一大亮點，主辦單位台視則回應《Nownews》表示，有在洽談中，但具體還等官方公布。
事實上，今年是AKIRA和林志玲新婚的第一年，就傳統習俗來說，初二是回娘家的日子，愛妻的AKIRA想必也會遵守這個習俗，帶著林志玲回到娘家一起體驗這第一次的「回娘家」。
(中時電子報)
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