台灣第一名模林志玲日前風光嫁給日本天團「EXILE」放浪兄弟成員AKIRA，近日傳出AKIRA將首度來台過農曆年，一起出席台視《2020超級巨星紅白藝能大賞》歌唱表演，成為一大驚喜。不只日本天團，韓國新人團體AB6IX也將登台，由選秀節目《Produce 101》出身的他們，高人氣也將嗨翻除夕夜。

韓團AB6IX也將來台灣參加紅白表演。（圖／台視提供）

「台灣女婿」AKIRA和隊員們一起登台表演過農曆年，據《鏡週刊》報導，傳出EXILE放浪兄弟將是《2020超級巨星紅白藝能大賞》的來賓中一大亮點，主辦單位台視則回應《Nownews》表示，有在洽談中，但具體還等官方公布。

AKIRA與林志玲。（圖／取材自EXILE AKIRA臉書）

事實上，今年是AKIRA和林志玲新婚的第一年，就傳統習俗來說，初二是回娘家的日子，愛妻的AKIRA想必也會遵守這個習俗，帶著林志玲回到娘家一起體驗這第一次的「回娘家」。

(中時電子報)