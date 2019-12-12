蘋果執行長庫克點名AR(擴增實境)，他直言，「AR將成為下一個系統平台」，使得全球再度燒起一股AR熱，也使得近年來持續在VR/AR著墨的宏達電(2498)今日聞訊大漲，帶量開高震盪，午盤後依舊守穩逾2.5%的漲幅表現，今日也重新站回季線位置。

蘋果執行長庫克在接受日經新聞專訪時指出，AR將成為下一個系統平台，預估AR將廣泛應用至教育、娛樂、購物、工作等領域，而健康照護將成為蘋果對人類的最大貢獻。

宏達電近年來在VR/AR上動作頻頻，觸角延伸到各個領域，除為人熟知的遊戲外，還有醫療、教育、銷售、藝術、軍事等方面，在國際市場的能見度穩定提升，儘管現階段尚未替宏達電營運帶來立即性的扭轉，但長線來說，依舊是可以期待的一環。

以目前VR/AR市場來說，大陸被點名為未來幾年內將快速成長的市場，宏達電VIVE在大陸市場也持續位居高階VR裝置的一哥位置，研調機構IDC就指出，在線上通路加上使用者眾多的優勢下，營運商在未來VR市場渠道中的重要性將會不斷提高，且隨著產品價格持續親民，內容平台成熟度得到不斷提升，對於生態發展而言，設備及應用消費門檻降低有助於拓寬用戶群體範圍，提高產業活躍度。

另外，故宮北院文會堂將於12月16日舉辦「新虛擬─明日實境藝術科技研討會」，邀請橘園美術館、羅浮宮、慕夏基金會等重量級館所代表發表，一同交流博物館與VR藝術的想像與未來；據了解，包含宏達電董事長王雪紅、國立故宮博物院院長吳密察及行政院數位政委唐鳳等人都將發表演說。

(時報資訊)