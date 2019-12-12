傳奇(4994)今年10、11月營收雖然連兩月降到3億元之下，不過，12月主力遊戲《風之國度》進行大改版，法人估計12月營收將重回3億元；明年首季進入寒假及過年旺季，營運動能持續提升，表現有望優於今年第1季。傳奇今天股價開高走低，盤中到平盤附近。

傳奇昨天召開法說會，今年以來受惠手遊《風之國度》、《幻想神域 2》在台灣及日韓等地上市，累計前11月營收34.37億元，年成長達330.9％。其中，第3季營收11.31億元，創單季新高，除了《風之國度》外，自製新手遊《幻想神域2》8月與在台港澳推出。獲利方面，《幻想神域2》反映不錯，第3季毛利率提升，單季獲利1.49億元，較去年同期轉虧為盈，也僅次於今年第1季的旺季，每股盈餘1.35元，優於市場預期。

10月起雖然單月營收逐步下降，但12月5日《風之國度》推出全新職業「龍刃」，通常大改版能刺激玩家回流，法人預期12月可望重回3億元，第4季營收年增率仍可翻倍成長，獲利維持今年相對高檔。第1季有過年紅包行情，加上寒假旺季及台北國際電玩展在2月6日上市，紛紛促銷衝刺營收，法人估計明年第1季獲利有望再拚新高。

傳奇2020年上下半年將分別推出《精靈樂章》手遊版及一款「女性向遊戲」，其中，《精靈樂章》手遊版是由端遊《精靈樂章》改編，過去端遊《精靈樂章》全球會員人數比《幻想神域》更多，法人預期可接棒成為明年主力遊戲之一，2020年獲利仍將呈現高度成長。

(時報資訊)