年關將近，為防制非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌上午嚴厲要求做好把關工作，除要求落實拖運及手提行李百分之百檢查外，也說如果從中央到地方公務系統有人怠乎職守，出現漏洞，讓災害發生，一律以刑法嚴罰嚴辦。境外電商違法再犯，就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應讓它不能再跟台灣有通聯機會。

針對非洲豬瘟疫情，蘇揆說，今年跟去年狀況不同，因為去年疫區來自中國，但今年疫區國已增加，所以在春節期間從疫區國進入我國的人及肉品可能都會大幅增加，如何跟10個半月以前一樣落實百分之百拖運及手提行李檢查，將是春節大挑戰；如果從中央到地方公務系統有人怠乎職守，出現漏洞，讓災害發生一律以刑法嚴罰嚴辦。

蘇揆也說，立法院12月3日通過「動物傳染病防治條例」，堵住電商網路購物的防疫漏洞，經濟部、交通部、內政部及法務部應向電商宣導新的法律規定，務必要求嚴格執行，同時要明白宣示客戶電商不能不知新法已通過，且有任何違反從最重處罰，並非要經過宣導期，這個防制非洲豬瘟已10個半月了，如有違反，從最重處罰。

至於境外電商，蘇揆說，就算無法處罰，如再犯就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應讓它不能再跟台灣有通聯機會，特別要求主管部會拿出辦法，不然變成移至境外，完全不受我國控制，政府拿不出辦法不行，不能只處罰境內的電商平台，而是對於境外電商一再破壞國安層級的防疫，主管部會應拿出辦法。

蘇揆說，台灣口蹄疫拔針一年，已向「世界動物衛生組織（OIE）」提出相關技術文件的申請，如果OIE審查通過，明年5月就是非疫區。如果台灣成為口蹄疫非疫區，肉製品就可輸出，光輸出日本的年產值就550億，是多大的產業，農委會、經濟部應注意，如果中國沒有豬肉吃，周邊10個國家沒有豬肉吃，只剩台灣，如果豬肉可以出口，現在沼氣發電技術都無問題，是不是藉這個機會，養豬而不污染，又能夠沼氣發電，請農委會、經濟部、台糖及早規劃相關作業。

(中時 )