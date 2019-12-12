總統蔡英文今日出席「2020全國慈惠堂挺小英後援會成立大會」，對於國民黨質疑民進黨以國家資源打選戰，是「王子與乞丐」之爭，蔡英文表示，這些說法毫無根據，是信口開河，奉勸國民黨總統候選人韓國瑜應該改掉這種說話習慣。

蔡英文表示，絕對國政優先、公私分明，無利用公務資源進行選舉。他更表示，國民黨與韓國瑜說自己沒有資源，恐怕與一般民眾的認知落差非常大。

韓國瑜的夫人李佳芬，質疑蔡英文的民調領先是笑話，蔡英文回應表示，韓國瑜與李佳芬不相信民調，為何卻又常常引述民調，邏輯矛盾，民調可以作為參考，選舉進入最後階段，自己、選舉團隊及支持者千萬不能鬆懈，一定會全力以赴，爭取最多的支持。

總統選舉辯論還無法定案，藍營質疑蔡英文獨厚特定媒體，蔡英文重申，自己不是第一次選總統，每一次的政見發表會與辯論，都是認真面對。過去幾次選舉，在辯論議題上做政治操作的，都是國民黨陣營，這次的爭議也與國民黨過去的手法無異。辯論是嚴肅的議題，不應做政治上的操作。

至於卡神楊蕙如操作網軍等議題，蔡英文再次表示，相關個案已經進入司法程序，尊重司法處理。而關於良心這件事，韓國瑜講高雄從第一名的直轄市，做到成為最後一名，韓國瑜面對自己不及格的表現和不負責任的態度，又如何面對自己的良心。

韓國瑜認為自己在青年支持度低，是民進黨操作網軍。蔡英文反擊，韓國瑜的說法明顯對自己的不足沒有深刻的理解。年輕人有自己的想法與判斷，絕對不是可以被操作的。網路世界有很多活躍的年輕人，勇於表達自己的意見，都是參與民主社會討論的過程。蔡英文敬告韓國瑜應該對年輕人的想法有更好的掌握，指控年輕人被操作，對年輕朋友非常不公平。

(工商 )