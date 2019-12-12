農曆春節即將到來，行政院今天提出農曆春節期間加強非洲豬瘟防疫措施，尤其要堵住電商跨境網路購物的防疫漏洞。對於境外電商，蘇貞昌強調，就算無法處罰，如再犯就是企圖故意破壞國安層級的防疫措施，應讓它不能再跟台灣有通聯機會，要求主管部會拿出辦法，不然變成移至境外，完全不受我國控制，政府拿不出辦法不行，不能只處罰境內的電商平台。

立法院日前已三讀通過「動物傳染病防治條例」修正案，網路販賣境外動物檢疫物至國內，其廣告刊登者、平台提供者、應用服務提供者、電信事業須配合主管機關，加註防檢疫警語；保存刊登、販賣或訂購資訊供調查；限制接取、瀏覽或移除相關網頁內容。電商業者違反規定限期未改善者，得處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

蘇貞昌指示經濟部、交通部、內政部及法務部向電商宣導新的法律規定，務必要求嚴格執行，同時要明白宣示客戶電商不能不知新法已通過，且有任何違反從最重處罰，並非要經過宣導期。蘇貞昌說，防制非洲豬瘟已10個半月了，如有違反，從最重處罰。

蘇貞昌也要求14個相關部會，絕不能有任何的疏忽疏漏，不管是中央或地方因懈怠職務致生災害，一定依刑法來移送法辦，相關機關應依相關法律規定辦理，所有部會，包括地方機關一定要做到。

另外，口蹄疫拔針一年，蘇貞昌說，台灣已向世界動物衛生組織（OIE）提出相關技術文件的申請，如果OIE審查通過，明年5月台灣就是口蹄疫非疫區。如果台灣成為口蹄疫非疫區的話，我國肉製品就可輸出，光輸出日本的年產值就550億，是多大的產業，請農委會、經濟部注意，如果中國大陸沒有豬肉吃，周邊十個國家沒有豬肉吃，只剩台灣，台灣養豬又是王國，養豬技術非常高明。

蘇貞昌說，如果豬肉可以出口，台糖過去養豬是非常大的，也是用來調控國內肉製品，新市場等著我們，現在沼氣發電技術都無問題，是不是藉這個機會，養豬而不污染，又能夠沼氣發電，請農委會、經濟部、台糖及早規劃相關作業。就好像中美貿易大戰，台灣被聯合國、亞洲銀行宣布在中美貿易戰中獲利最大，這個也是大家的努力。一方面防堵非洲豬瘟，一方面養豬產業不污染，又能夠產製發電，這一點請相關部會好好地來做這一些規劃。

(工商 )