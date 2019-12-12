KPMG安侯建業聯合會計師事務所與商業周刊今（12）日首次發表「世代傳承大挑戰」調查報告，調查結果指出，「有效溝通」及「接班能力的養成」，為世代傳承接班的重大挑戰。

而調查中也觀察到，台灣的家族企業在傳承的過程中，交棒的上一代與接班的下一代代際間存在著觀點的歧異，因此縮小世代差異將是傳承關鍵。KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾建議，家族企業應及早設置一套完整性、系統化及可執行的總體規劃（Master Plan），才能讓家業傳承的計畫順利進行。

(工商 )