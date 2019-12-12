家族企業傳承關鍵 KPMG：世代溝通 13:342019/12/12 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾。圖／KPMG提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 KPMG安侯建業聯合會計師事務所與商業周刊今（12）日首次發表「世代傳承大挑戰」調查報告，調查結果指出，「有效溝通」及「接班能力的養成」，為世代傳承接班的重大挑戰。 而調查中也觀察到，台灣的家族企業在傳承的過程中，交棒的上一代與接班的下一代代際間存在著觀點的歧異，因此縮小世代差異將是傳承關鍵。KPMG安侯建業家族辦公室主持會計師陳振乾建議，家族企業應及早設置一套完整性、系統化及可執行的總體規劃（Master Plan），才能讓家業傳承的計畫順利進行。 (工商 ) #傳承 #家族 #世代 #侯建業 #會計師 也許您會感興趣 推薦閱讀 以「團圓餐桌」為主題 台東慢食節登場 13:042019/12/08 生活 「情歌教父」周傳雄深圳開唱 回味每個世代記憶 17:232019/12/08 娛樂 水牛伯：蘇治芬和他一樣承擔起世代共贏責任 18:432019/12/08 政治 為保競爭力 資誠：台資企業調整供應鏈 15:412019/12/10 財經 《金融股》彰銀挺中小企，花東辦講座盼創3贏 08:012019/12/11 財經 朱立倫領軍青年議員 韓營「新世代戰鬥團」成軍 12:192019/12/11 政治 選戰倒數階段 藍營 30餘位青年議員組成「新世代戰鬥團」成立 12:492019/12/11 政治 竹科39週年園慶 陳良基認要創造新產業環境給下一世代 15:252019/12/11 科技 資誠電競大賽 邊玩邊學習 16:312019/12/11 財經 花蓮山月村聖誕點燈 推動部落文化傳承 17:502019/12/11 社會 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 即時 - 工商 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 陸新關稅周日爆彈！專家曝中美貿易戰發展 - 財經 雙12衝一波 台灣之星送3年4G吃到飽 - 財經焦點 - 中國時報 老美激喊1句！台幣失心瘋 暴漲近2角 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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