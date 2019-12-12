中原大學與日本東京電機大學學術論壇盛大登場，深化雙邊合作與交流。（中原大學提供／呂筱蟬桃園傳真）

為提供學子更豐富的國際學習資源，中原大學工學院積極與國際名校建立跨域、跨校、跨國之工程人才培育合作平台，12月6至12日陸續與日本東京大學及東京電機大學、俄羅斯莫斯科大學及聖彼得堡工業技術與設計大學等具傑出工程領域聲望之全球頂尖大學，在日本、台灣分別舉辦雙邊工程學術論壇，攜手培養具國際競爭力且專業與人文素養兼備的現代工程人才。

這幾場雙邊論壇主軸分別為6日於東京電機大學研討「工程設計」、10日東京大學交流「薄膜生醫與材料」、12日在中原大學邀請俄羅斯兩所大學探討「工程力學」，均由中原大學工學院院長鍾財王親自帶領各系所相關領域教授團隊進行交流。日本東京大學工學院院長大久保達也、東京電機大學校長Tadahiko Ibamoto及莫斯科大學助理副校長Igor P. Bochkov等重量級學者亦代表各校表達支持，親自主持論壇並參與實質交流活動。

中原大學工學院院長鍾財王表示，跨國雙邊論壇用意不僅是舉辦國際學術會議，主要是希望找到雙邊可以合作交流的項目，逐年增加實質合作內容，真正落實且接地氣地建立雙邊長期穩定人才培育與學術合作的紮根工作。例如今年暑假中原大學工學院學生已分別前往東京或莫斯科等地進行國際移動學習，即將到來的寒假也將再遴選學生前往已對接合作之研究室進行短期交換，深化雙邊教育與學術交流。

中原化工碩一學生藍禹捷今年9月被選派至日本東京大學參訪，她十分感謝學校提供海外學習的機會，除了擴展視野外，也藉由與不同背景的學者討論，激發學術上的靈感，「更重要的是，透過海外交流，更加認識自己，也更了解自己具有的優勢及需加強的能力。」藍禹捷景仰東京大學的學術實力與校園環境，希望下次能以交換生的身分到東大進行更深入的學習。

(中時 )