警方指出，不肖珠寶廠商透過某電視購物台販售珠寶、玉石等商品，經送鑑定發現C貨冒充高檔A貨在賣。（張妍溱攝）

不肖珠寶廠商因所販售的染色珠寶，遭1名購物台消費者投訴品質有問題，為取信被害者，以自己女兒開設的珠寶鑑定公司，偽造不實珠寶鑑定報告，遭識破報警處理。（張妍溱攝）

刑事警察局偵查第6大隊第5隊，今年3月接獲民眾報案檢舉，不肖珠寶廠商透過某電視購物台販售珠寶、玉石等商品，次級品「膨風」推銷，經送鑑定發現C貨冒充高檔A貨在賣，賺進1億3千萬元；檢警監控7月陸續查獲偽劣珠寶翡翠與帳冊等贓證物，將涉案江姓等13人依詐欺、偽造文書等罪移送，檢方諭令3萬至6萬元交保。

刑事警察局偵查第6大隊第5隊長賴英門表示，不肖廠商與珠寶鑑定商聯手，利用電視購物平台販售次級品珠寶、玉石等高級品，或者是完全虛偽的染色假藍寶石，混充高級藍寶石價格販售，售價約1萬多元至6萬元之間，不法所得共1．3億元。

檢警指出，不肖珠寶商聯手鑑定商偽造珠寶鑑定書，取信消費者；「C貨冒充高檔A貨」再由電視購物台時段播送販售；今年3月經民眾檢舉開始蒐證，發現有6家珠寶商、2家珠寶鑑定商涉案，今年7、9、11月至台北、新北、桃園、台中等地搜索，起獲上千件偽劣珠寶翡翠與帳冊等贓證物。

檢警調查，57歲江姓女子因所販售的染色珠寶，遭1名購物台消費者投訴品質有問題，為取信被害者，江介紹自己女兒開設的珠寶鑑定公司，偽造不實珠寶鑑定報告，但消費者仍心存懷疑，進一步將珠寶送往香港鑑定，發現確實為偽劣珠寶，憤而報警。

經查有數十位民眾在該購物台購買偽劣珠寶、翡翠等物送請鑑定。賴英門指出，有利受害民眾後續求償管道，檢警機關向法院申請扣押裁定相關涉案珠寶商、鑑定商等人資產，共15筆土地、建物（初估市價逾餘元）；呼籲民眾，若在電視購物台購買到這些相關珠寶產品的話，劣質品冒充高級品情況，可跟刑事警察局中部打擊犯罪中心報案。

(中時 )