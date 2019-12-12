英雄電影榮登年度台灣民眾最愛！台灣大哥大旗下影音串流平台myVideo公布2019年付費用戶「年度影音排行榜」，漫威巨作《復仇者聯盟：終局之戰》稱霸年度電影榜，同步帶動前集《復仇者聯盟：無限之戰》挺進第8名。今年戲劇榜以陸、台、韓劇廝殺最為激烈，最後陸劇《長安十二時辰》脫穎而出奪冠，台劇《女兵日記：女力報到》和韓劇《Sky Castle天空之城》則分居亞、季軍。

myVideo《2019年電影排行榜》電影榜前三名皆大有來頭，依序為全球影史票房冠軍《復仇者聯盟：終局之戰》、DC宇宙票房一哥《水行俠》、以及韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》。除了好萊塢大作外，韓片《與神同行：最終審判》和《90分鐘末日倒數》也擠進榜單，由周潤發、郭富城主演的《無雙》則是唯一進榜的港片，為華語電影掙得一席之地。

適逢聖誕跨年之際，myVideo 12月也推出多部強檔電影陪民眾歡度佳節，包括「最帥光頭」巨石強森、傑森史塔森的《玩命關頭：特別行動》4K版、票房突破4億美元《黑魔女2》、《掃毒2：天地對決》，喜歡驚悚恐怖電影的民眾，也千萬別錯過由全球最恐怖禁書改編的《在黑暗中說的鬼故事》、《屍樂園：髒比雙拼》、《牠：第二章》等，在寒冬中再添一絲爬上背脊的涼意。

今年不僅電影館強片連發，myVideo戲劇館亦頗有斬獲，總觀看時數較去年成長2成，在陸、台、韓劇三強鼎立下，唯一法劇《巴黎情報局第一季》以黑馬之姿突破重圍獲第10名。值得一提的是，不同於電視台播畢才上架OTT平台的舊模式，當季熱播戲劇如《女兵日記：女力報到》、《巴黎情報局》都躋身年度榜單Top 10，可見民眾不再侷限於電視固定播出時間，而傾向在OTT平台隨時想看就看。本屆金鐘最大贏家《我們與惡的距離》登上myVideo年度戲劇榜第7名，其製作團隊大慕影藝新作《做工的人》前導預告同步在myVideo曝光，短短12小時就突破10萬點擊數，顯示台劇高製作水準備受關注。

myVideo戲劇館近期推出的戲劇包括柯佳嬿、許光漢主演人氣台劇《想見你》（週日24點更新）、是元介、李千娜《守著陽光守著你》（週一到週四22點更新）、《寄生上流》趙汝珍、金康宇主演的《99億的女人》，安宰賢、吳漣序主演的《有瑕疵的人們》（週四、週五更新）、南宮珉主演講述棒球逆轉勝故事的《金牌救援：Stove League》（12月14起每週六日更新）；此外，myVideo也推出IMDB高分神劇《巴黎情報局》第三季全網首播，更首度與東森戲劇40台合作，每周一到周五晚上9點同步直播台劇《美味滿閣》。12月22日富邦U18明日之星大賽，myVideo也將線上免費直播，囊括青棒各路好手同台較量，滿足觀眾多元需求。

而反映家庭觀影趨勢的凱擘大寬頻、台灣大寬頻等有線電視大螢幕排行榜，今年首見《可愛巧虎島》、《汪汪隊立大功》闖進Top 10，可見OTT影音平台優質幼兒影片已成父母哄兒首選，myVideo順應此趨勢，也與BBC CBeebies獨家合作推出《阿奇幼幼園》、《莎拉與乖乖鴨》等中英雙語幼兒節目，並提供前5集高畫質免費看，不論透過手機APP、電腦或是凱擘大寬頻、台灣大寬頻等，都能無門檻輕鬆欣賞優質幼兒節目。

myVideo註冊會員數超過540萬，擁有上萬部影音內容，類型橫跨電影、戲劇、動漫、幼兒、直播等，透過快速更新電影片庫、投資自製獨家內容、引進多國同步戲劇，帶動2019年總觀影次數突破1億次，創下開站以來新高紀錄。不過，值得注意的是，凱擘大寬頻、台灣大寬頻、屏南有線電視、大新店有線電視等大螢幕用戶，觀看總時數較前年同期成長約12%，顯示觀眾並未捨棄觀看大螢幕電視節目，而是從原先觀看頻道節目轉為觀賞隨選即看的線上OTT影音平台。

myVideo「看好戲不打烊，看片月月抽momo萬元紅利金」活動持續進行中，12月底前，在myVideo觀看任一影片滿30分鐘，次月就有機會獲得momo購物萬元紅利金，還可抽BANDOTT便當4K電視盒及myVideo千元看片金；針對大電視觀眾也推出獨家福利，凱擘大寬頻、台灣大寬頻用戶於12月底前看myVideo任一影音，還有機會將飛利浦4K大電視免費帶回家。

(中時電子報)