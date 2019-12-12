蔡英文10年選舉4億落袋？呂秀蓮批蔡既要選票又要鈔票？

台灣選舉世界有名，許多政客就算明知選不上還是要選，因為他們志不在「選票」而是「鈔票」。選舉財有多可怕？名嘴楊實秋估計，蔡英文參加過1次新北市長選舉、3次總統選舉，應可募款近20億元政治獻金；若再加上選舉補助款4億2千多萬元，小英參選4次，就拿到超過24億元新台幣。

前副總統呂秀蓮11月出席「呂秀蓮與您有約」座談時，痛批選舉成了政治人物發大財的捷徑，質疑總統蔡英文自2010年起透過選舉補助一共拿到4億2111萬元，選票公費補助制度根本是「劫貧濟富」，應考慮修法。

而名嘴楊實秋也在臉書呼應呂前副總統的說法。楊表示，依據監察院公報，韓國瑜高雄市長選舉政治獻金募款近1億3千萬，選舉補助款也拿了2600萬；蔡英文參與一次新北市長選舉、三次總統大選，應可募款近20億政治獻金；

馬英九參選兩次台北市長、兩次總統大選，也有超過15億政治獻金；若與2016年選舉相比，朱立倫也募款2億3千萬，又拿到1.14億選舉補助款。

楊實秋指出，美國總統選舉設有公費選舉補助制度是可由候選人依據募款狀況來決定使否接受，如果接受政府補助，競選經費的運用將受更多限制。英國則是對於候選人個人競選經費的限制。

楊實秋認為，當我國選舉某種程度成了候選人生財工具，成了讓財力富有之人更富有時，我們的選舉制度應該更全面檢討。

(中時電子報)