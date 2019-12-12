33歲美女主播黃若薇任職於寰宇新聞台，昨(11日)她在臉書嚴肅澄清一則流傳快兩年的不實流言，指2017年底就有朋友在LINE收到點名是她的不雅影片，但其實完全是張冠李戴。使她親友都被問：「若薇是不是得罪了誰？」對此，她已正式提告兩人，也希望大眾不要再轉傳散布不實謠言。
黃若薇昨曬出LINE截圖說，從2017年底就有朋友回報收到關於她的「自拍影片」，標題寫著「TVBS氣象主播黃若薇」或「寰宇新聞台主播黃若薇」，但照片都是不同女生，重點是長得和她根本不像，黃若薇也從來沒在TVBS工作過，起初她一笑置之，但沒想到抹黃消息從未平息。
黃若薇說，其實她很清楚這只是無聊人士為了搏關注所使用的慣用手法，但因兩年後的現在這些不實消息已經影響到她家人，黃若薇強調：「我不會再姑息，為了避免再有主播受害，接下來我會把轉傳的人告到底，請有心人士自重！」並呼籲之後收到的朋友別再轉傳，且順手將訊息存下來私訊給她，好讓她用法律途徑維護自身權利。
(中時電子報)
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