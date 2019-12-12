醫界又痛失巨擘！外科權威台大名譽教授陳楷模，曾任國泰醫院前院長、總統府前資政，曾在前總統陳水扁任內擔任醫療小組召集人，早年更參與連體嬰忠仁、忠義分割手術，在醫界有「雷公」之稱，國泰醫院今天證實，陳楷模已於一週前辭世，享耆壽91歲，告別式將於12月17日舉行。

國泰綜合醫院今天證實，前院長陳楷模於108年12月6日辭世，享耆壽91歲。國泰醫院並轉達家屬低調治喪心願，謹代表家屬感謝各界關心。

陳楷模是台灣外科權威，有一般外科、消化系外科和乳房外科等專長，曾任國泰醫院院長、台大醫學院外科兼任教授、台灣大學名譽教授，在前總統陳水扁執政時擔任總統府資政，也是當年前總統夫人吳淑珍車禍時的執刀醫師。

而最為人知的，台灣早年首例成功分割連體嬰忠仁忠義，陳楷模在手術時擔任重要角色，成功完成亞洲第一對成功分離連體嬰，因此獲頒行政院傑出科技榮譽獎，當年參與手術的名醫洪啟仁、洪文宗都已仙逝，陳楷模日前也以高齡91歲辭世。後來他還參與廖姓胸腔坐骨連體女嬰分割工作，獲得行政院三等功績獎章。

陳楷模在醫界貢獻卓著，並因治學嚴謹、對學生要求嚴格，且說話大聲，因此素有「雷公」之稱。國內許多外科名醫都是他的學生，包括亞東醫院前院長朱樹勳、乳癌防治基金會董事長張金堅、親民黨副主席張昭雄、林口長庚醫院前院長陳敏夫等。

國內第一個乳癌病友團體也由陳楷模發起，於1986年3月成立，也就是現在台大真善美俱樂部的前身。當時陳楷模有感病人對開刀憂心不安，在短短的看診時間內得不到諮詢和幫助，在他促成下，由外科護理人員、社工、病人、家屬幫忙成立乳癌團體，能得以互相聯繫、扶持。

(中時 )