劉樂妍還原事件及開庭始末，更坦言娛樂圈景氣差，還扯到迪麗熱巴，說連她都沒戲拍。(取材自劉樂妍微博、嘉行迪麗熱巴工作室微博)

近年將事業及生活重心轉往中國大陸的女星劉樂妍，雖然「心向祖國」處處讚賞對岸，然難免遇上問題，工作部分就吃了大虧，她去年2月在微博爆料導演關驊積欠自己及在劇組擔任化妝師的胞妹薪水，因此砲轟對方「厚顏無恥」、「王八蛋」等語，因而被依公然侮辱罪起訴，昨在台北地方法院進行最後辯論時，她忍不住又罵對方是「人渣」、「垃圾」等，鬧出不小的風波，被媒體廣泛報導。

而劉樂妍今早在微博po文，轉貼了各家媒體的報導，澄清並還原此事件的始末，其中，她提到昨天法官問她最近有沒有工作，她回應不只是她，而是大家都沒工作，加上大陸跟台灣的做法不同，台灣會做到小年夜那天，但大陸方面因為回家路程遠，都會提前一、兩個月就準備回家過年了，如今正處於過節停工的狀態。

劉樂妍坦言「現在娛樂圈都不景氣」，業界的人都在等戲拍、等開機，但就是僧多粥少，「大家都喝西北風，大家都在吃老本」，而她只能靠著發業配文賺取花費，強調不只有她如此，接著語出驚人說：「人家迪麗熱巴這麼紅。都沒戲拍了，這是大環境的問題。不是我的問題」，當紅女神躺著也中槍。

(中時電子報)