台中市警2分局日前邀請「幸福演說家」胡國強老師為百餘名警察志工上課，講述「志工的價值與意義」，當志工在協勤時遇到具有負面情緒的民眾，個人情緒難免受到影響，因此，分享「轉念」的訣竅，讓大家學會傾聽、將心比心，期許在志工工作及家庭生活中都能成為最佳心靈捕手。

台中市警2分局長蔡元戎，現場表揚11名績優警察志工，讚許志工們熱心服務的精神，從事志工服務時遇到詐騙案例豐富，大家爭相發言，引發熱烈討論，另邀請的幸福演說家分享快樂的方法，生動有趣的演講，讓志工們上課聚精會神、活動熱絡。

訓練課程中除了宣導一般協勤技巧，介紹最新的詐騙手法、各類毒品、新興毒品及防竊諮詢，也開放讓志工做經驗分享，討論遇詐經驗時，大家侃侃而談、內容多元豐富，從最常見的網路購物詐騙、ATM解除分期付款、假綁架、猜猜我是誰、遊戲點數等詐騙手法。

警方提到，新型態愛情加投資詐騙、假包裹詐騙等，幾乎羅列詐騙方法大全，讓大家津津樂道的還是戳破詐欺集團謊言的成就感，並互相提醒「陌生來電要小心」、「提到錢要謹慎」、「ATM不靠近」、「最重要的就是再查證」等防詐要點，是警察最佳的犯防宣導達人。

分局長蔡元戎表示，志工是警察的門面之一，當民眾進入警所時，一句暖心的問候和茶水，都能降低民眾的不安與惶恐的情緒，讓員警受處理案件更具效率，成為警察最佳的幫手。

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(中時 )