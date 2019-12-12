7-ELEVEN創新腳步持續向前，12日再次展現集團創新整合力，正式發表笫三間X-STORE，位於高雄三多商圈、中山路與林森路口上，熱情迎接南台灣消費者。

「X-STORE3」星海灣門市為全新獨棟建築，總營業面積為92.4坪，一店多營運模式，是國內首創「複合+智能」全新型態，再次引領超商業轉型升級。

柏克金啤酒品牌首度與超商業者合作，在7-ELEVEN」星海灣門市二樓，首創以酒吧模式進駐，相當吸睛。

(工商 )

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