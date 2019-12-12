統一超商第三間X-STORE3插旗高雄 今正式亮相 15:232019/12/12 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柏克金啤酒品牌首度進駐7-ELEVEN。（圖／林憲祥） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 7-ELEVEN創新腳步持續向前，12日再次展現集團創新整合力，正式發表笫三間X-STORE，位於高雄三多商圈、中山路與林森路口上，熱情迎接南台灣消費者。 「X-STORE3」星海灣門市為全新獨棟建築，總營業面積為92.4坪，一店多營運模式，是國內首創「複合+智能」全新型態，再次引領超商業轉型升級。 柏克金啤酒品牌首度與超商業者合作，在7-ELEVEN」星海灣門市二樓，首創以酒吧模式進駐，相當吸睛。 (工商 ) #X-STORE3 #統一超 也許您會感興趣 推薦閱讀 《百貨股》複合再創新，統一超推高雄「X-STORE 3」 15:402019/12/09 財經 業內外皆美！統一超11月營收再創高 18:082019/12/10 財經 統一營收 提前破4千億大關 04:102019/12/11 產業．科技 《熱門族群》11月營收寫同期高，超商雙雄12月喊燒 09:092019/12/11 財經 財經熱門新聞 比核彈驚人！台積電暴衝334元逆天價 - 財經 - 工商 不良債、房地產到入主航空業 張綱維怎麼玩壞遠航？ - 財經 新莊投資客大逃亡！ 慘賠1500萬也要跑 - 財經 遠航董座落跑！遭爆捲走31億？ - 財經 陸爆新關稅慘劇？! 他撂狠話 全球嚇死 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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