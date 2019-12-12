中區資訊展12日開幕，規畫6大區展出新資訊產品，吸引不少民眾搶便宜。(林欣儀攝)

搶攻歲末尾牙商機，中區資訊展12日開跑，吸引100多家廠商、300多個攤位，展出筆電、手機等資訊產。業者強調，受景氣及政府加碼採購補助等多重因素影響，今年資訊業業績持平，透過年底的資訊展推出優惠、整體價格下殺5％且贈品加碼，盼拉抬買氣。

模特兒走秀展出今年新款筆電，炒熱資訊展氣氛。台中市電腦商業同業公會總幹事張混智指出，今年展場規畫主題政府區、電腦系統區及行動通訊區、智慧家電區、數位周邊區、車聯網專區共6大展區，展出硬體設備、人工智慧等產品，另結合其他產業，以多元模式展出。

為拚尾牙大餅，業者紛紛打出破盤價，張混智說，今年受景氣及年改等因素影響，民眾採購減少，所幸有政府擴大內需的採購計畫之稱，產業與去年持平，展場內除展出筆電、手機等3C商品，還有智慧家電等，其中，空氣清淨機就頗受消費者青睞。

中區資訊展12日展開，將展出至16日，今年以「解密人工智慧」為主軸，設計科技主題館帶領民眾了解最新AI應用。有趣的是，國民黨總統參選人將於13日在展館旁舉辦造勢大會，業者開心說，希望帶來人潮、錢潮，讓「貨出去、錢進來」。

(中時 )