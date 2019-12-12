紐西蘭白島火山爆發，兩名傷者宣告不治，截至目前累計8死，20多人因嚴重燒傷接受重症照護，另外8人可能已命喪白島，罹難人數恐持續攀升，白島火山24小時內恐進一步噴發。

當局表示，白島（White Island）處於「高度不穩定狀態」，幾天內恐再度噴發，阻礙搜索作業，紐西蘭警方計劃明天前往白島，尋回罹難者遺體。

目前並未在無人居住的白島發現任何生命跡象。

備受歡迎的一日遊觀光景點白島火山9日爆發，噴出火山灰與蒸氣彌漫全島。

火山噴發時有47人在島上，其中有24名澳洲人、9名美國人、5名紐西蘭人、4名德國人、2名中國人、2名英國人和1名馬來西亞人。

紐西蘭地質與核子科學研究所（GNS Science）火山專家福尼耶（Nico Fournier）表示，白島上的監測儀器仍在運作，顯示未來24小時內進一步噴發的機率達5到6成。

(中央社)