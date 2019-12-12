國民黨副總統候選人張善政12日和新住民午餐約會受到熱烈歡迎。(蔡依珍攝)

國民黨副總統候選人張善政受黨籍立委候選人萬美玲邀約，到桃園和新住民座談。(蔡依珍攝)

國民黨副總統候選人張善政受黨籍立委候選人萬美玲邀約，到桃園和新住民座談。(蔡依珍攝)

國民黨副總統候選人張善政受黨籍立委候選人萬美玲邀約，到桃園和新住民座談。(蔡依珍攝)

國民黨副總統候選人張善政受黨籍立委候選人萬美玲邀約，到桃園和新住民座談。(蔡依珍攝)

國民黨副總統候選人張善政12日到桃園區和新住民午餐約會，重砲痛批蔡英文政府挑撥外省、本省情節，更以蔡沒小孩、不懂父母擔憂胎兒健康的心理，提出不分國籍同等待遇、新住民懷孕就享健保等政策，宣示要給台灣媳婦跟下一代最好的照顧。

張善政12日受黨籍立委候選人萬美玲邀約，到桃園和新住民座談，張說自己是天津、台南混血的「芋頭番薯」，從小就覺得區分外省本省籍非常無聊，希望是融合的社會，豈料不舒服數十年的耳語，在民進黨執政時期又復辟，繼續挑撥煽動台灣、大陸感情，像是非陸籍來台4年就能取得身分證，陸籍就要6年，斥蔡把陸籍新住民都當間諜，「不管是對岸或東南亞來，只要為台灣奮鬥都好！」

張善政也提到，當父母都會擔心胎兒的健康，自嘲曾蠢問醫師孩子會不會只有9肢手指頭，雖然只有萬分之一可能性仍會擔心，沒有結婚不是罪過，但沒小孩不知道父母沒產檢的擔憂，強調產檢是小錢、要下一代健康才是重點，喊出外籍配偶若懷孕就能享受健保、產檢，照顧台灣媳婦跟下一代。

張善政也期許新住民發揮生產力貢獻社會，嫁來沒技能要提供職前訓練，有能力要幫新住民找到好工作，經濟穩定，不只相夫教子、還能發揮所長，感性喊：「每個姊妹嫁來台灣，台灣就是你的家！」大陸、台灣和樂融融，當選的話一定達成任務、實現願景。

萬美玲也說自己是「芋頭番薯」，父親是江西老兵，在大陸被說是台胞、在台灣被叫外省人，一度找不到自我，新住民來台灣同樣陷入矛盾跟衝擊，許多人為了孩子選擇留下來，不管哪裡的母親都有同樣的願望，都愛這片土地、都希望安居樂業、盼望孩子受到良好教育快樂長大，不解為何要區分。

萬美玲也提到2年前同安國小9歲男童，因安親班老師漏接慘被貨車撞飛身亡的案例，指男童母親來自廣西，好不容易受孕，擔憂不解台灣的教育會讓兒子學業落後，家中經濟全靠工人丈夫，省吃儉用將愛子送進安親班，卻遇上憾事，事後才知安親班無照違規，但網路卻充斥辱罵萬幫中國人打台灣人，讓萬感嘆：「不是都是台灣的一份子嗎？」

萬美玲也提到自己遭對手立委鄭寶清的張姓助理提告，所幸司法還清白獲不起訴，她事後也安排很多姊妹淘陪伴喪子的媽媽，並協助在超商找到工作，強調政策對新住民好、大家才會覺得是自己的家，呼籲大家手上選票可以讓自己更好，帶領中華民國走對的路、做對的事，票投「國政配」和萬美玲。

名列國民黨不分區的桃園新住民交流協會理事長牛春茹也現身分享，提到自己2000年來台，因為不受歡迎幾度想回家，為了孩子留下來，一路走來遭遇很多困難，只有國民黨伸出援手、釋出善意把新住民當家人，政策面不友善讓她痛到心理和骨子裡，阿扁跟蔡英文都是惡意的打壓，感謝馬英九總統邁出歷史性一步，歸化時間從8年縮短到6年，但小英上任不但沒往前走、卻倒退，對陸配嘴上喊融合卻只看到惡行惡狀，呼籲用手中選票投對新住民好的韓國瑜和張善政。

(中時 )