風險資產波動劇烈的一年即將步入尾聲，宏利投資管理資本市場資深總體經濟策略師Sue Trinh指出，隨著聯準會暫停升息，美國經濟仍處於成長軌道上，加上預期全球利率將維持低水準，在尋求優於全球公司債券市場收益率的需求持續下，2020年特別股的投資環境看來將相對有利。

根據過往市場表現，特別股在貨幣寬鬆時期或聯準會暫停干預市場時表現良好。而美國經濟維持成長，亦為計畫減少負債以改善財務的企業提供了良好的環境，有助於相關特別股的信評獲得提升機會。

特別股投資主要以金融、公用、電信等防禦型產業為主要標的，宏利投信指出，金融機構是特別股主要發行者，其中以全球保險公司相對看好；然而，公用事業與電信亦都提供具潛力的投資機會。以北美地區之電力和天然氣公司為例，其資本支出水準持續上升，且北美的監管環境使這些企業能夠在未來支出中獲得不錯的回報；除了產業高度穩定和對未來年度經營現金流的可預期性，在關稅上升，全球貿易風險的環境下，以多元策略投資特別股將能發揮防禦市場波動作用。

(時報資訊)